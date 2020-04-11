У Запоріжжі обвалився перший поверх багатоквартирного будинку. Фото: zp.dsns.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n136597-u-zaporijji-obvalyvsya-pershyy-poverh-bagatokvartyrnogo-budynku-foto.html

Ракурс

У Запоріжжі сьогодні в обід сталася надзвичайна подія. У багатоквартирному триповерховому будинку, розташованому на вулиці Павлокічкаській, обвалилися конструкції у нежитловому приміщенні на першому поверсі з подальшим обваленням у підвал.

Прибулі на місце події рятувальники евакуювали з будинку 15 осіб, інші мешканці покинули будівлю самостійно, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.

У результаті обвалення конструкцій на першому поверсі під загрозою опинилися мешканці квартир на другому і третьому поверхах. Рятувальники огородили місце події і контролюють периметр.

На місце події прибули співробітники поліції і працівники газової служби, які перекрили газопостачання щоб уникнути вибуху газу.

Причина обвалення встановлюється. Постраждалих у результаті інциденту немає. Місцева влада займається вирішенням питання забезпечення мешканців аварійного будинку тимчасовим місцем проживання на час проведення ремонтних робіт.

Як раніше писав «Ракурс», у центрі Одеси обвалився старовинний будинок, у якому проходили ремонтні роботи. У результаті події ніхто не постраждав.