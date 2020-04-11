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Спецлітак із ОАЕ. Фото: ssu.gov.ua

В Україну із ОАЕ спецрейсом доставили гумдопомогу і 113 українців (ФОТО, ВІДЕО)

11 кві 2020, 15:29
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Карантин в Україні продовжили, і ніхто не може назвати точну дату його завершення. Повітряне сполучення припинено, тому багато українців застрягли в інших країнах світу. Вчора ввечері в аеропорту «Бориспіль» здійснив посадку спецлітак із Об'єднаних Арабських Еміратів, який доставив до України гуманітарний вантаж. Крім того, на літаку прилетіли з ОАЕ додому 113 українців.

Повернення на батьківщину наших громадян стало можливим завдяки тісній співпраці між країнами, повідомила прес-служба Служби безпеки України.

Всього було доставлено 10 т гуманітарної допомоги, яку надали Україні ОАЕ для боротьби з коронавірусом.

Спецлітак із ОАЕ. Фото: ssu.gov.ua

Спецлітак із ОАЕ. Фото: ssu.gov.uaВ Україну доставлено 15 тис. медичних халатів, 20 тис. захисних масок, 500 тис. рукавичок, 30 тис. пар захисного взуття, 15 тис. захисних комбінезонів і 6 тис. літрів дезинфікуючих засобів.

Спецлітак із ОАЕ. Фото: ssu.gov.ua

Спецлітак із ОАЕ. Фото: ssu.gov.uaДану гуманітарну допомогу Україна одержала безоплатно. Усі отримані засоби індивідуального захисту будуть розподілені між медустановами.

Джерело: Ракурс


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