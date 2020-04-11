Спецлітак із ОАЕ. Фото: ssu.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n136596-v-ukrayinu-iz-oae-specreysom-dostavyly-gumdopomogu-i-113-ukrayinciv-foto-video.html

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Карантин в Україні продовжили, і ніхто не може назвати точну дату його завершення. Повітряне сполучення припинено, тому багато українців застрягли в інших країнах світу. Вчора ввечері в аеропорту «Бориспіль» здійснив посадку спецлітак із Об'єднаних Арабських Еміратів, який доставив до України гуманітарний вантаж. Крім того, на літаку прилетіли з ОАЕ додому 113 українців.

Повернення на батьківщину наших громадян стало можливим завдяки тісній співпраці між країнами, повідомила прес-служба Служби безпеки України.

Всього було доставлено 10 т гуманітарної допомоги, яку надали Україні ОАЕ для боротьби з коронавірусом.

В Україну доставлено 15 тис. медичних халатів, 20 тис. захисних масок, 500 тис. рукавичок, 30 тис. пар захисного взуття, 15 тис. захисних комбінезонів і 6 тис. літрів дезинфікуючих засобів.

Дану гуманітарну допомогу Україна одержала безоплатно. Усі отримані засоби індивідуального захисту будуть розподілені між медустановами.