Спецсамолет из ОАЭ. Фото: ssu.gov.ua

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Карантин в Украине продлили, и никто не может назвать точную дату его завершения. Воздушное сообщение прекращено, поэтому многие украинцы застряли в других странах мира. Вчера вечером в аэропорту «Борисполь» совершил посадку спецсамолет из Объединенных Арабских Эмиратов, который доставил в Украину гуманитарный груз. Кроме того, на самолете прилетели из ОАЭ домой 113 украинцев.

Возвращение на родину наших граждан стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между странами, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Всего было доставлено 10 т гуманитарной помощи, которую предоставили Украине ОАЭ для борьбы с коронавирусом.

В Украину доставлены 15 тыс. медицинских халатов, 20 тыс. защитных масок, 500 тыс. перчаток, 30 тыс. пар защитной обуви, 15 тыс. защитных комбинезонов и 6 тыс. литров дезинфицирующих средств.

Данную гуманитарную помощь Украина получила безвозмездно. Все полученные средства индивидуальной защиты будут распределены по медучреждениям.