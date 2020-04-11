Пожежа на автостоянці. Фото: Наш Київ

https://racurs.ua/ua/n136598-u-harkovi-na-avtostoyanci-zgorily-p-yat-avtomobiliv-foto.html

Ракурс

У Харкові на автостоянці одного з гаражних кооперативів, цієї ночі сталася пожежа. У результаті інциденту згоріли п’ять автомобілів.

На ліквідацію пожежі о 3.18 ночі виїхали два відділення рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій. На момент прибуття на місце пожежі співробітників ДСНС вогнем повністю були охоплені автомобілі Toyota Camry 2013 року випуску та ВАЗ 21115, повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській області.

Загальна площа пожежі становила 10 кв. м. Крім цього, частково постраждали від вогню припарковані поруч автомобілі Infiniti, Nissan Juke і ВАЗ 2101.

Пожежники швидко впоралися із вогнем, о 3.41 пожежу було повністю ліквідовано. На щастя, під час пожежі жоден автомобіль не вибухнув.

За попередніми даними, причиною пожежі міг стати підпал.

Як раніше писав «Ракурс», у Києві підпалили автомобіль в. о. голови Державної екологічної інспекції Єгора Фірсова. Автомобіль був припаркований поруч із будинком, у якому мешкає власник. Фірсов припускає, що підпал автомобіля пов’язаний із його професійною діяльністю.