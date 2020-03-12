У Києві вночі спалили авто очільника Держекоінспекції. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n135041-u-kyievi-vnochi-spalyly-avto-ochilnyka-derjekoinspekciyi-foto.html

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Підпал автомобіля в. о. голови Державної екологічної інспекції Єгора Фірсова стався в Києві в ніч на четвер, 12 березня.

Пожежу під будинком Фірсова швидко ліквідували, але автомобіль тепер повністю не придатний для використання. Про це чиновник написав на своїй сторінці в Facebook.

Фірсов припускає, що підпал автомобіля пов’язаний із його професійною діяльністю. На його думку, зловмисники «оцінили» результати роботи його команди на чолі Держекоінспекції й «перейшли до методів відвертого терору» за штрафи для порушників та антикорупційні заходи, які багатьом не подобалися.

У прес-службі Нацполіції Києва зазначили, що повідомлення про подію надійшло приблизно о 2.00 ночі. Внаслідок пожежі в легкового автомобіля марки «Кіа» пошкоджено салон, моторний відсік, покриття машини і колеса.

За фактом підпалу автомобіля Фірсова київська поліція розпочала кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження майна), що передбачає до 10 років позбавлення волі. Наразі встановлюються обставини та причини займання.

Нагадаємо, раніше у Львові підпалили авто кореспондента «Радіо Свобода» Галини Терещук. В СБУ вважають, що підпал автомобіля організували контрабандист і поліцейський.