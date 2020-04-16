Владимир Зеленский (справа), фото: Офис президента

https://racurs.ua/n136833-zelenskiy-priletel-na-zakarpate-s-rabochim-vizitom.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прилетел в Закарпатскую область.

Самолет президента приземлился в Ужгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.

Нигде официальных анонсов визита не было, о программе на территории Закарпатья не сообщалось, — отметил Глагола.

По информации источников журналиста, Зеленский сначала планировал представить нового главу Закарпатской облгосадминистрации Алексея Петрова, утвержденного недавно правительством. Однако впоследствии появилась информация, что президент может не представлять сегодня Петрова, поскольку «закрались сомнения относительно кандидатуры».

Петров — офицер спецслужб, генерал-майор, с 2019 года возглавлял Управление СБУ в Кировоградской области.

О визите Зеленского в Закарпатье сообщает также пресс-служба Офиса президента. Там отмечают, что президент ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, а также наблюдать за проведением ротного тактического учения с ротным-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Напомним, Зеленский недавно побывал на Донбассе, где проверил передовые позиции ВСУ.