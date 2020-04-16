Штрафы для поджигателей травы в Украине значительно повысят, фото: Pixnio

https://racurs.ua/n136831-opublikovan-zakon-o-povyshenii-shtrafov-dlya-podjigateley-travy.html

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Закон № 556-их, предусматривающий значительное повышение штрафов для поджигателей травы, опубликован в официальном издании «Голос Украины».

Он вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Об этом сообщается на сайте издания.

В месячный срок после дня вступления в силу этого закона Кабмин должен принять соответствующие нормативно-правовые акты.

Согласно нормам этого закона, самовольное выжигание стерни, лугов, пастбищ и других участков с растительностью теперь будет наказываться штрафом на сумму от 3 тыс. 60 грн для 6 тыс. 120 грн для граждан и 15,3−21,42 тыс. грн для должностных лиц.

Такие же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, предусматривают штраф на сумму от 6 тыс. 120 грн до 12 тыс. 240 грн для граждан и 21,42−36 тыс. грн для должностных лиц.

Кроме того, за нарушение требований пожарной безопасности в лесах закон предусматривает штраф в размере от 90 до 270 необлагаемых минимумов доходов граждан (1,53−4,59 тыс. грн). За повреждение леса в результате пожара, вызванного неосторожным обращением с огнем, виновников будут наказывать штрафом в размере от 270 до 900 необлагаемых минимумов (4,59−15, тыс. грн).

За загрязнение атмосферного воздуха вредными для жизни, здоровья или для окружающей среды веществами предусмотрен штраф в размере от 30,6 тыс. грн до 61,2 тыс. грн или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, вчера этот законопроект подписал президент Украины Владимир Зеленский.