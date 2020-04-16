Террористы ЛНР сообщили о старте обмена пленными с Украиной. Фото: REUTERS

https://racurs.ua/n136830-terroristy-lnr-soobschili-o-starte-obmena-plennymi-s-ukrainoy-foto.html

Ракурс

Обмен пленными между Украиной и боевиками ЛДНР проходит на Донбассе 16 апреля. Террористы ДНР уже освободили девятерых украинцев, еще 10 должны освободить боевики ЛНР.

Украина передаст оккупантам девять человек. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Обмен проходит на мосту возле города Счастье в присутствии наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также сотрудников Общего центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Колонна с автобусами в сопровождении так называемой полиции боевиков ЛНР уже прибыла к месту обмена. Начался процесс верификации граждан. Уже известно, что один человек, которого должны были выдать боевикам ЛНР, отказался от обмена.

Напомним, обмен пленными сегодня состоялся на КПВВ «Майорское» в рамках третьего этапа взаимного освобождения граждан по формуле «всех на всех». По словам украинского омбудсмена, 16 апреля домой вернутся 19 граждан Украины, которые незаконно удерживались на временно оккупированных территориях Донбасса.