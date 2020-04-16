Терористи ЛНР повідомили про старт обміну полоненими з Україною. Фото: REUTERS

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Обмін полоненими між Україною і бойовиками ЛДНР проходить на Донбасі 16 квітня. Терористи ДНР вже звільнили дев’ятьох українців, ще 10 мають звільнити бойовики ЛНР.

Україна передасть окупантам дев’ятьох осіб. Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Обмін триває на мосту біля міста Щастя в присутності спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також співробітників Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню.

Колона з автобусами у супроводі так званої поліції бойовиків ЛНР вже приїхала до місця обміну. Почався процес верифікації громадян. Вже відомо, що одна людина, яку мали видати бойовикам ЛНР, відмовилася від обміну.

Нагадаємо, обмін полоненими сьогодні відбувся на КПВВ «Майорськ» у рамках третього етапу взаємного звільнення громадян за формулою «всіх на всіх». За словами українського омбудсмена, 16 квітня додому повернуться 19 громадян України, які незаконно утримувалися на тимчасово окупованих територіях Донбасу.