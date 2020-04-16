Штрафи для паліїв трави в Україні значно підвищать, фото: Pixnio

https://racurs.ua/ua/n136831-opublikovano-zakon-pro-pidvyschennya-shtrafiv-dlya-paliyiv-travy.html

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Закон № 556-ІХ, який передбачає значне підвищення штрафів для паліїв трави, опубліковано в офіційному виданні «Голос України».

Він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Про це повідомляється на сайті видання.

В місячний термін після з дня набрання чинності цим законом Кабмін має ухвалити відповідні нормативно-правові акти.

Згідно з нормами цього закону, самовільне випалювання стерні, луків, пасовищ та інших ділянок з рослинністю каратиметься штрафом на суму від 3 тис. 60 грн для 6 тис. 120 грн для громадян та 15,3−21,42 тис. грн для посадових осіб.

Такі ж дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, каратимуться штрафом на суму від 6 тис. 120 грн до 12 тис. 240 грн для громадян та 21,42−36 тис. грн для посадовців.

Крім того, за порушення вимог пожежної безпеки у лісах закон передбачає штраф на суму від 90 до 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1,53−4,59 тис. грн). За пошкодження лісу внаслідок пожежі, викликаної необережним поводженням з вогнем, винуватців каратимуть штрафом у розмірі від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів (4,59−15, тис. грн).

За забруднення атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров’я або для довкілля речовинами передбачено штраф на суму від 30,6 тис. грн до 61,2 тис. грн або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, вчора цей законопроект підписав президент України Володимир Зеленський.