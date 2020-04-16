https://racurs.ua/n136839-zelenskiy-proveryaet-stroitelstvo-voennogo-gorodka-na-zakarpate-video.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, прилетел сегодня в Закарпатскую область с рабочим визитом.

В рамках рабочего визита Зеленский решил проверить, как идет строительство военного городка для 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Ужгороде. Трансляцию вела пресс-служба Офиса президента.

Зеленскому показали само строительство, а после привели в помещение горячего цеха, где готовится пища для военнослужащих. В частности, показали отдельные помещения для приготовления мясных, мучных изделий. После этого Зеленскому показали казармы, где живут военнослужащие и рассказали, какой мебелью они оборудованы.

Главное, чтобы человеческим условиям соответствовали, — заявил Зеленский на комментарий о том, что все помещения соответствуют всем нормам.





Как сообщалось, ранее самолет президента приземлился в Ужгороде. Сообщалось, что Зеленский сначала планировал представить нового главу Закарпатской облгосадминистрации Алексея Петрова, утвержденного недавно правительством. Однако впоследствии появилась информация, что президент может не представлять сегодня Петрова, поскольку «закрались сомнения относительно кандидатуры».