Украинцы в мае будут отдыхать 12 дней. Фото: Pexels

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Выходных дней в Украине в мае 2020 года будет 12, работать украинцы будут 19 дней.

10 выходных дней — это субботы и воскресенья. Еще два дополнительных выходных предусмотрены 1 мая и 11 мая. 1 мая — это День труда, официальный нерабочий день. В этом году он припадает на пятницу, поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд — с 1 по 3 мая.

9 мая, в субботу, в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Это также официальный нерабочий день. Так как он попадает на субботу, дополнительный выходной переносится на 11 мая. Таким образом у украинцев будут еще одни длинные выходные — с 9 по 11 мая.

Отметим, дополнительный выходной украинцы получат и в этом месяце. 19 апреля отмечается Пасха. Согласно календарю, это воскресенье, поэтому нерабочий день переносится на понедельник, 20 апреля.

Как сообщалось, 16 апреля — день Чистого четверга (Великого четверга), один из важных дней Страстной недели накануне Пасхи по православной традиции. В этот день Иисус Христос в знак покорности омыл ноги своим ученикам и установил таинство Евхаристии (причастия) во время Тайной вечери.