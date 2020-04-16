Українці у травні відпочиватимуть 12 днів. Фото: Pexels

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Ракурс

Вихідних днів в Україні у травні 2020 року буде 12, працюватимуть українці 19 днів.

10 вихідних днів — це суботи та неділі. Ще два додаткових вихідних передбачені 1 травня і 11 травня. 1 травня — це День праці, офіційний неробочий день. Цього року він припадає на п’ятницю, тому українці відпочиватимуть три дні поспіль — з 1 по 3 травня.

9 травня, у суботу, в Україні святкується День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це також офіційний неробочий день. Зважаючи на те, що він буде у суботу, додатковий вихідний переноситься на 11 травня. Таким чином у українців будуть ще одні довгі вихідні — з 9 по 11 травня.

Зазначимо, додатковий вихідний українці отримають і в цьому місяці. 19 квітня відзначається Великдень. Згідно з календарем, це неділя, тому неробочий день переноситься на понеділок, 20 квітня.

Як повідомлялося, 16 квітня — день Чистого четверга (Великого четверга), один із найважливіших днів Страсного тижня напередодні Великодня за православною традицією. У цей день Ісус Христос в знак покори омив ноги своїм учням і встановив таїнство Євхаристії (причастя) під час Таємної вечері.