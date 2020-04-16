В больнице Киева заболели 15 врачей

https://racurs.ua/n136835-vspyshka-koronavirusa-v-medgorodke-kieva-stalo-izvestno-skolko-vrachey-zaboleli-i-zakryli-li.html

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Коронавирус в Киеве диагностирован у более чем 600 человек. Вчера стало известно о вспышке COVID-19 в одной из столичных больниц. СМИ написали, что Киевская городская клиническая больница № 6 в Медгородке закрыта на карантин — там якобы подтвердили инфицирование у всех врачей.

Однако в самой больнице эту информацию опровергли. По словам директора больницы Вадима Крыжевского, заболевание обнаружили у 15 медработников, они находятся на амбулаторном лечении, тяжелых среди них нет. Об этом пишет «Укринформ».

Директор медучреждения добавил, что больница работает, принимает инфицированных граждан. Тем временем больные сотрудники находятся дома, на самоизоляции и лечатся под наблюдением врачей. Всем из них провели ПЦР-тестирование, которое подтвердило инфицирование. Крыжевский отметил, что среди больных есть не только врачи, но и медсестры и санитарки. Всего в больнице работает 690 сотрудников.

В то же время УНН со ссылкой на сотрудников больницы пишут, что причиной вспышки COVID-19 стало отсутствие индивидуальных средств защиты. Отмечается, что администрация больницы не обеспечила персонал защитными костюмами, респираторами, перчатками и очками.

Директор больницы опроверг и эту информацию. По его словам, все средства защиты есть. В больнице, по словам Крыжевского, в наличии есть 420 защитных костюмов, 11 тыс. масок, 5 тыс. шапочек, 305 респираторов и 205 очков.

Во время онлайн-брифинга 15 апреля мэр Киева Виталий Кличко подтвердил инфицирование 15 человек в больнице и отметил, что сейчас там лечат тех пациентов, которые уже были госпитализированы, однако новых больных не принимают.

Отметим, вчера вечером ряд СМИ сообщили, что Киевскую городскую клиническую больницу № 6, расположенную на территории Медгородка, закрыли из-за вспышке COVID-19. Там якобы заболел почти весь персонал.

Напомним, коронавирус в Украине зафиксирован уже у 4 тыс. 161 человека. Только за последние сутки подтверждено 397 случаев заражения COVID-19. Среди зараженных 29 детей и 104 медработника.