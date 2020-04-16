У лікарні Києва захворіли 15 лікарів

https://racurs.ua/ua/n136835-spalah-koronavirusu-v-medmistechku-kyieva-stalo-vidomo-skilky-likariv-zahvorily-i-chy-zakryly.html

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Коронавірус у Києві діагностований у понад 600 осіб. Учора стало відомо про спалах COVID-19 в одній із столичних лікарень. ЗМІ написали, що Київська міська клінічна лікарня № 6 у Медмістечку закрита на карантин — там нібито підтвердили інфікування в усіх лікарів.

Проте у самій лікарні цю інформацію спростували. За словами директора лікарні Вадима Крижевського, захворювання виявили у 15 медпрацівників, вони перебувають на амбулаторному лікуванні, важких серед них немає. Про це пише «Укрінформ».

Директор медустанови додав, що лікарня працює, приймає інфікованих громадян. Тим часом хворі співробітники перебувають вдома, на самоізоляції та лікуються під наглядом лікарів. Усім з них провели ПЛР-тестування, яке підтвердило інфікування. Крижевський зазначив, що серед хворих є не тільки лікарі, а й медсестри та санітарки. Загалом в лікарні працює 690 співробітників.

Водночас УНН з посиланням на співробітників лікарні пишуть, що причиною спалаху COVID-19 стала відсутність індивідуальних засобів захисту. Зазначається, що адміністрація лікарні не забезпечила персонал захисними костюмами, респіраторами, рукавичками і окулярами.

Директор лікарні спростовує й цю інформацію. За його словами, усі засоби захисту є. У лікарні, за словами Крижевського, у наявності є 420 захисних костюмів, 11 тис. масок, 5 тис. шапочок, 305 респіраторів та 205 окулярів.

Під час онлайн-брифінгу 15 квітня мер Києва Віталій Кличко підтвердив інфікування 15 осіб у лікарні та зазначив, що наразі там лікують тих пацієнтів, які вже були госпіталізовані, проте нових хворих не приймають.

Зазначимо, вчора ввечері низка ЗМІ повідомили, що Київську міську клінічну лікарню № 6, яка розташована на території Медмістечка, закрили через раптовий спалах COVID-19. Там нібито захворів майже весь персонал.

Нагадаємо, коронавірус в Україні зафіксовано вже у 4 тис. 161 особи. Лише за останню добу підтверджено 397 випадків зараження COVID-19. Серед заражених 29 дітей і 104 медпрацівників.