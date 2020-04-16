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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»
Кличко: в Киеве уже 644 случая коронавируса, Ионинский монастырь могут закрыть (ВИДЕО)https://racurs.ua/n136840-klichko-v-kieve-uje-644-sluchaya-koronavirusa-ioninskiy-monastyr-mogut-zakryt-video.htmlРакурс
В Киеве уже зафиксированы 644 случая коронавируса SARS-CoV-2. За минувшие сутки это количество увеличилось на 32 человека, среди них 11 женщин, 20 мужчин и двухлетняя девочка.
Трое из них госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции под наблюдением медиков. Об этом в своем сегодняшнем видеообращении сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Также за сутки от коронавируса умер один человек. Таким образом, число жертв коронавируса в Киеве уже достигло 12 человек. Еще 12 человек выздоровели.
Случаи заболеваний коронавирусом зафиксированы в Ионинском монастыре Киева. Там сегодня работают санитарные врачи.
И мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин, — подчеркнул Кличко.
Также продолжаются противоэпидемические мероприятия в Киево-Печерской лавре, которую закрыли на карантин.
В частности, медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые находятся на самоизоляции на территории лавры, отмечает Кличко.
Всех служителей осматривают ежедневно, при необходимости — госпитализируют. Вчера отобрали еще 32 образца на тестирование и отправили в лабораторию. Результаты тестов должны быть сегодня, — сообщил мэр Киева.
Напомним, в Украине уже официально подтверждены более 4,1 тыс. случаев коронавируса.
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