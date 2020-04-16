Андрій Коболєв. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n136847-koboliev-ne-stav-rozkryvaty-stefanchuku-taiemnycu-pro-zarplaty-u-naftogazi-dokument.html

Ракурс

Глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв не став надавати інформацію про зарплати керівництва компанії першому заступнику спікера Верховної Ради Руслану Стефанчуку. Відповідний депутатський запит Стефанчук відправив Коболєву ще на початку березня 2020 року.

Перший заступник спікера парламенту зажадав від Коболєва надати відомості про зарплати і премії членів правління, менеджерів вищої ланки та членів наглядової ради «Нафтогазу» за 2019 рік, а також за два перших місяці поточного року, повідомляє «Страна».

Підставою для отримання даної інформації Стефанчук назвав ст. 15 закону України «Про статус народного депутата України».

Однак, Коболєв вважає, що таких підстав для надання інформації про зарплати керівництва «Нафтогазу» замало. У відповіді глава «Нафтогазу» заявив, що відомості про зарплати є конфіденційною інформацією, яка не підлягає розголошенню.

Коболєв послався на положення Конституції, які не допускають збір особистих даних громадян, а також на інші законодавчі акти, які забороняють оприлюднення відомостей про зарплати.

Як раніше писав «Ракурс», під час засідання фракції «Слуга народу» Коболєв заявив, що він є єдиним в Україні висококваліфікованим фахівцем у газовій галузі, а наймання іноземних керівників обійдеться держбюджету набагато дорожче, ніж розмір його зарплати.