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Ракурс
Андрій Коболєв. Фото: LIGA.net

Коболєв відмовився назвати Стефанчуку зарплати у «Нафтогазі» (ДОКУМЕНТ)

16 кві 2020, 13:38
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Глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв не став надавати інформацію про зарплати керівництва компанії першому заступнику спікера Верховної Ради Руслану Стефанчуку. Відповідний депутатський запит Стефанчук відправив Коболєву ще на початку березня 2020 року.

Перший заступник спікера парламенту зажадав від Коболєва надати відомості про зарплати і премії членів правління, менеджерів вищої ланки та членів наглядової ради «Нафтогазу» за 2019 рік, а також за два перших місяці поточного року, повідомляє «Страна».

Копія депутатського запиту Руслана Стефанчука. Фото: СтранаПідставою для отримання даної інформації Стефанчук назвав ст. 15 закону України «Про статус народного депутата України».

Однак, Коболєв вважає, що таких підстав для надання інформації про зарплати керівництва «Нафтогазу» замало. У відповіді глава «Нафтогазу» заявив, що відомості про зарплати є конфіденційною інформацією, яка не підлягає розголошенню.

Копія відповіді Андрія Коболєва. Фото: Страна

Копія відповіді Андрія Коболєва. Фото: Страна



Копія відповіді Андрія Коболєва. Фото: СтранаКоболєв послався на положення Конституції, які не допускають збір особистих даних громадян, а також на інші законодавчі акти, які забороняють оприлюднення відомостей про зарплати.

Як раніше писав «Ракурс», під час засідання фракції «Слуга народу» Коболєв заявив, що він є єдиним в Україні висококваліфікованим фахівцем у газовій галузі, а наймання іноземних керівників обійдеться держбюджету набагато дорожче, ніж розмір його зарплати.


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