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Ракурс
Андрей Коболев. Фото: LIGA.net

Коболев отказался назвать Стефанчуку зарплаты в «Нафтогазе» (ДОКУМЕНТ)

16 апр 2020, 13:38
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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев не стал предоставлять информацию о зарплатах руководства компании первому заместителю спикера Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Соответствующий депутатский запрос Стефанчук отправил Коболеву еще в начале марта 2020 года.

Первый заместитель спикера парламента потребовал от Коболева предоставить сведения о зарплатах и премиях членов правления, менеджеров высшего звена и членов наблюдательного совета «Нафтогаза» за 2019 год, а также за два первых месяца текущего года, сообщает «Страна».

Копия депутатского запроса Руслана Стефанчука. Фото: Страна

Основанием для получения данной информации Стефанчук назвал ст. 15 закона Украины «О статусе народного депутата Украины».

Однако, Коболев посчитал, что таких оснований для предоставления информации о зарплатах руководства «Нафтогаза» не достаточно. В ответе глава «Нафтогаза» заявил, что сведения о зарплатах являются конфиденциальной информацией, которая не подлежит разглашению.

Копия ответа Андрея Коболева. Фото: Страна

Копия ответа Андрея Коболева. Фото: Страна

Копия ответа Андрея Коболева. Фото: Страна



Коболев сослался на положения Конституции, которые не допускают сбора личных данных граждан, а также на другие законодательные акты, которые запрещают обнародование сведений о зарплатах.

Как ранее писал «Ракурс», во время заседания фракции «Слуга народа» Коболев заявил, что он является единственным в Украине высококвалифицированным специалистом в газовой сфере, а наем иностранных руководителей обойдется госбюджету гораздо дороже, чем размер его нынешней зарплаты.


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