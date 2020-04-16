Андрей Коболев. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n136847-kobolev-ne-stal-raskryvat-stefanchuku-taynu-o-zarplatah-v-naftogaze-dokument.html

Ракурс

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев не стал предоставлять информацию о зарплатах руководства компании первому заместителю спикера Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Соответствующий депутатский запрос Стефанчук отправил Коболеву еще в начале марта 2020 года.

Первый заместитель спикера парламента потребовал от Коболева предоставить сведения о зарплатах и премиях членов правления, менеджеров высшего звена и членов наблюдательного совета «Нафтогаза» за 2019 год, а также за два первых месяца текущего года, сообщает «Страна».

Основанием для получения данной информации Стефанчук назвал ст. 15 закона Украины «О статусе народного депутата Украины».

Однако, Коболев посчитал, что таких оснований для предоставления информации о зарплатах руководства «Нафтогаза» не достаточно. В ответе глава «Нафтогаза» заявил, что сведения о зарплатах являются конфиденциальной информацией, которая не подлежит разглашению.

Коболев сослался на положения Конституции, которые не допускают сбора личных данных граждан, а также на другие законодательные акты, которые запрещают обнародование сведений о зарплатах.

Как ранее писал «Ракурс», во время заседания фракции «Слуга народа» Коболев заявил, что он является единственным в Украине высококвалифицированным специалистом в газовой сфере, а наем иностранных руководителей обойдется госбюджету гораздо дороже, чем размер его нынешней зарплаты.