Алексей Резников, фото: «Громадське радіо»

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В списках на обмен пленными находятся около 200 человек, однако точное их количество станет известно только после проведения полной верификации, включая проверку останков людей.

Также большое количество людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом вице-премьер-министр — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в комментарии агентству «РБК-Украина».

Мы спрашиваем ту сторону, но не получаем подтверждения, что человек находится на временно оккупированной территории. Иногда бывает, что это человек уже, к сожалению, не живой, — отметил вице-премьер.

По его словам, обмен пленными по формуле «всех на всех» означает, что украинская сторона готова обменивать удерживаемых лиц без каких-либо оговорок и условий.

Главное, чтобы нам отдали всех наших, а мы тогда будем отдавать всех, кого они спрашивают. Потому что для нас важнее жизни, свобода и здоровье каждого гражданина Украины, который хочет вернуться домой, — отметил вице-премьер.

В то же время родственники содержащихся террористами украинских узников записали обращение к президенту Владимиру Зеленскому. Они требуют встречи для обсуждения принципов формирования обменных списков.

Соответствующее видео опубликовано в Фейсбуке на странице Татьяны Матюшенко, мужа которой террористы незаконно удерживают с 2015 года.

Мы рады, что проводится очередной обмен, но нам надоело смотреть, как в списки на обмен попадают люди, которые не имеют отношения к конфликту на Донбассе, — отмечают родственники пленных.

Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что программа обмена «всех на всех» работает эффективно.

Постоянно работают согласительные комиссии, проверяются все заявления родственников. Мгновенно вносятся любые коррективы, — заверил глава Офиса президента в сообщении, опубликованном на его странице в социальной сети Фейсбук.





Напомним, омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Украину в результате сегодняшнего обмена вернулись девять пленников террористов.