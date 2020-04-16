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Олексій Резніков, фото: «Громадське радіо»
Україна має забрати в окупантів ще 200 полонених і знайти велику кількість зниклих безвісти — віце-прем'єр (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n136846-u-spyskah-na-obmin-blyzko-200-ludey-ale-tochna-veryfikaciya-sche-ne-provedena-reznikov.htmlРакурс
У списках на обмін полоненими перебувають близько 200 осіб, проте точна їхня кількість стане відомою лише після проведення повної верифікації, зокрема й останків людей.
Також велика кількість людей досі вважаються зниклими безвісти. Про це віце-прем'єр-міністр — міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив в коментарі агентству «РБК-Україна».
Ми запитуємо ту сторону, але не отримуємо підтвердження, що людина перебуває на тимчасово окупованій території. Іноді буває, що це людина вже, на жаль, не жива, — зазначив віце-прем'єр.
За його словами, обмін полоненими за формулою «всіх на всіх» означає, що українська сторона готова обмінювати утримуваних осіб без якихось застережень і умов.
Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують. Тому що для нас важливіше життя, свобода і здоров’я кожного громадянина України, який хоче повернутися додому, — зазначив віце-прем'єр.
Водночас родичі утримуваних терористами українських в’язнів записали звернення до президента Володимира Зеленського. Вони вимагають зустрічі для обговорення принципів формування обмінних списків.
Відповідне відео опубліковане у Фейсбуці на сторінці Тетяни Матюшенко, чоловіка якої терористи незаконно утримують з 2015 року.
Ми раді, що проводиться черговий обмін, але нам набридло дивитися, як до списків на обмін потрапляють люди, які не мають стосунку до конфлікту на Донбасі, — наголошують родичі полонених.
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що програма обміну «всіх на всіх» працює ефективно.
Постійно працюють погоджувальні комісії, перевіряються усі заяви родичів. Миттєво вносяться будь-які корективи, — запевнив голова Офісу президента у повідомленні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Нагадаємо, омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що до України в результаті сьогоднішнього обміну повернулися дев’ятеро бранців терористів.
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