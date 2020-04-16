Дезинфекция домов в Киеве. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n136849-klichko-pokazal-kak-v-kieve-dezinficiruut-doma-s-bolnymi-koronavirusom-jitelyami-video.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве по состоянию на 16 апреля диагностирован уже у 644 человек. В Киеве проводится усиленная санитарная обработка парков и многоквартирных домов, где проживают больные коронавирусом или лица, находящиеся на самоизоляции.

Дезинфекцию в домах, где есть больные коронавирусом, проводят спасатели. Они используют спецсредства, которые рекомендованы специалистами Всемирной организации здравоохранения. Об этом рассказал во время онлайн-брифинга 16 апреля мэр Киева Виталий Кличко.

Он также рассказал, что ездил на одну из таких дезинфекций, и показал видео, как происходит санитарная обработка. На видео видно, что в дом приезжает машина спасательной службы с дезинфицирующим средством. Спасатели одеты в защитные костюмы. Работники спасательных служб отметили, что временами возникают трудности с попаданием в здание, ведь жителей иногда не предупреждают о дезинфекции, а они потом отказываются пускать спасателей в дом.

Обработка происходит гипохлоритом натрия. Отмечается, что именно этот раствор использовали в Ухане для обработки помещений. На данный момент для дезинфекции подъездов и парков использовали более 100 тонн гипохлорита. Усиленная уборка проводится даже в тех домах, где нет случаев инфицирования, но есть лица, находящиеся на самоизоляции.

Как писал «Ракурс», в Киеве уже зафиксировано 644 случая коронавируса SARS-CoV-2. За минувшие сутки это количество больных увеличилось на 32 человека, среди них 11 женщин, 20 мужчин и двухлетняя девочка.