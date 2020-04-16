Богослужение на Пасху. Фото: gazeta.spb.ru

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Украинская православная церковь Московского патриархата в Николаевской области агитирует приходить в церковь святить куличи.

Архиепископ Вознесенский и Первомайский Алексий обратился к пастве и духовенству с сообщением, что ночное богослужение на Пасху и освящение куличей состоится. Он заявил, что все желающие смогут принять в нем участие. Обращение архиепископа опубликовано на веб-странице Вознесенской епархии УПЦ МП.

Богослужения в пасхальные праздничные дни проходят согласно уставов нашей церкви. В частности, Пасхальное ночное богослужение и освящение куличей будет проходить! Все желающие могут приступить к Таинству Покаяния и Евхаристии, — говорится в обращении.

Кроме того, Московский патриархат призывает верующих не смотреть телевизор и не пользоваться интернетом, особенно социальными сетями. В обращении говорится о том, что в сети пишут неправду, а телевидение «нагнетает обстановку и вводит в отчаяние людей».

По состоянию на сегодня в Вознесенском районе Николаевской области зарегистрировано 20 случаев заражения COVID-19. Более того, первые случаи инфицирования зафиксированы именно у верующих общины одной из церквей.

Напомним, Украинская православная церковь Московского патриархата решила проигнорировать карантин, который был введен в Украине в связи с распространением коронавируса. Митрополит УПЦ МП Онуфрий обратился к прихожанам с видеообращением и призвал всех верующих прийти на Пасху под храмы, чтобы молиться во время богослужения.