Богослужіння на Великдень. Фото: gazeta.spb.ru

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Українська православна церква Московського патріархату в Миколаївській області агітує приходити до церков святити паски.

Архієпископ Вознесенський і Первомайський Алексій звернувся до пастви та духовенства з повідомленням, що нічне богослужіння на Великдень та освячення пасок відбудеться. Він заявив, що всі бажаючі зможуть взяти у ньому участь. Звернення архієпископа опубліковане на веб-сторінці Вознесенської єпархії УПЦ МП.

Богослужіння в Великодні святкові дні відбуваються згідно статутів нашої церкви. Зокрема, Великоднє нічне богослужіння та освячення пасок буде відбуватися! Всі бажаючі можуть приступити до Таїнства Покаяння та Євхаристії, — йдеться у зверненні.

Крім того, Московський патріархат закликає вірян не дивитися телевізор і не користуватися інтернетом — особливо соціальними мережами. У зверненні йдеться про те, що в мережі пишуть неправду, а телебачення «нагнітає обстановку і вводить у відчай людей».

Станом на сьогодні у Вознесенському районі Миколаївської області зареєстровано 20 випадків зараження COVID-19. Більше того, перші випадки інфікування зафіксовані саме у віруючих громади однієї з церков.

Нагадаємо, Українська православна церква Московського патріархату вирішила проігнорувати карантин, який був введений в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу. Митрополит УПЦ МП Онуфрій звернувся до парафіян із відеозверненням та закликав усіх віруючих прийти на Великдень під храми, щоб молитися під час богослужіння.