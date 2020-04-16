Соцдопомога в Україні. Фото: prm.ua

https://racurs.ua/ua/n136858-v-ukrayini-zapracuvala-platforma-dopomoga-poruch-kudy-zvertatysya-gromadyanam-pid-chas.html

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Міністерство соціальної політики запустило інформаційну онлайн-платформу «Допомога поруч».

Проект повинен створити умови для залучення благодійних, громадських організацій, бізнесу, волонтерів для надання допомоги людям нужденним, які опинилися в скрутній ситуації в період пандемії COVID-19. Також платформа повинна забезпечити координацію дій її учасників. Про це 16 квітня повідомила прес-служба Мінсоцполітики.

За словами очільника міністерства Марини Лазебної, користувачами сервісу визначили структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних держадміністрацій, КМДА та Донецької й Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій.

Люди, які потребують допомоги, зможуть звертатися на «гарячі» телефонні лінії, які працюватимуть при місцевих органах влади, та залишати інформацію про потребу в харчах, засобах особистої гігієни, побутовій хімії. Також можна попросити доставити цей товар автомобілем. Щодня на платформі звітуватимуть про надану допомогу.

У міністерстві пояснили, що першочергова допомога надаватиметься одиноким, одиноким пенсіонерам, одиноким людям із інвалідністю, неповним сім’ям з дітьми до 14 років, у тому числі дітьми з інвалідністю та іншим соціально вразливим верствам населення.

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів вирішив, що соціальні допомоги на період карантину продовжать виплачувати без окремого звернення в органи соціального захисту.