Соцпомощь в Украине. Фото: prm.ua

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Министерство социальной политики запустило информационную онлайн-платформу «Помощь рядом».

Проект должен создать условия для привлечения благотворительных, общественных организаций, бизнеса, волонтеров для оказания помощи нуждающимся людям, которые оказались в затруднительной ситуации в период пандемии COVID-19. Также платформа должна обеспечить координацию действий ее участников. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

По словам главы министерства Марины Лазебной, пользователями сервиса определили структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения областных госадминистраций, КГГА и Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций.

Люди, которые нуждаются в помощи, смогут обращаться на «горячие» телефонные линии, которые будут работать при местных органах власти, и оставлять информацию о потребности в продуктах питания, средствах личной гигиены, бытовой химии. Также можно попросить доставить этот товар автомобилем. Ежедневно на платформе будут отчитываться о оказанной помощи.

В министерстве пояснили, что первоочередная помощь будет предоставляться одиноким, одиноким пенсионерам, одиноким людям с инвалидностью, неполным семьям с детьми до 14 лет, в том числе детьми с инвалидностью и другим социально уязвимым слоям населения.

Напомним, в апреле Кабинет министров решил, что социальные пособия на период карантина продолжат выплачивать без отдельного обращения в органы социальной защиты.