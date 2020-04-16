Количество безработных в Украине за время карантина возросло на 1 млн человекhttps://racurs.ua/n136867-kolichestvo-bezrabotnyh-v-ukraine-za-vremya-karantina-vozroslo-na-1-mln-chelovek.htmlРакурс
Количество безработных в Украине за время действия карантина возросло на 1 млн человек.
Теперь этот показатель составляет 2,5−2,8 млн человек. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Торгово-промышленную палату (ТПП) Украины.
Отмечается, что в первые две недели карантина в марте количество безработных возросло на 500−700 тыс. человек, в последующие две недели в апреле — еще на 500−600 тыс.
Таким образом, в ТПП количество безработных оценивается в 13,7−15,4%.
Это самый высокий показатель за последние 15 лет, — отмечает президент ТПП Геннадий Чижиков.
В то же время этот показатель не учитывает количества трудовых мигрантов, которые после начала пандемии коронавируса вернулись в Украину.
В ТПП отмечают, что в «остановленных» отраслях было занято около 4 млн человек. 26% из опрошенных палатой компаний заявили, что планируют сократить персонал, еще 30% - не приняли окончательного решения.
В то же время по данным Государственной службы занятости по состоянию на 13 апреля количество зарегистрированных безработных составило 387,5 тыс. человек.
Напомним, в Минздраве вчера заявили, что говорить о выходе из карантина в Украине пока нецелесообразно.