Песчаная буря в Киеве: Кульбида рассказал, когда утихнет ветер и не разнесет ли он загрязнение из зоны ЧАЭС

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Песчаная буря в Киеве встревожила жителей столицы и пригорода. В то же время причиной стихии, по словам директора Украинского гидрометеоцентра Николая Кульбиды, является усиление ветра до 15−20 м/с на территории Киевской и Житомирской областей, а также длительное отсутствие осадков.

Направление ветра западное, то есть совсем не из Чернобыльского направлении. Воздушная масса поступает по направлению Житомира. Оснований полагать, что в этих воздушных массах могут быть радиоактивные или химические загрязнения нет, — заверил Кульбида, пишет «Главком».

Он добавил, что причина пылевой бури — чисто природного, а не техногенного характера.

Эта ситуация сложилась не сегодня, ведь длительный период не было существенных дождей на территории Житомирской и Киевской областей. В результате поверхностный слой почвы настолько был пересушен, что малейшие порывы ветра способствовали перемещению пыли, — резюмировал он.

Метеоролог также заверил, что ветер успокоится в конце дня.

Слова Кульбиды подтвердили и в Украинском научно-исследовательском гидрометеоинституте.

Заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеоинститута Вера Балабух отметила, что сегодняшняя стихия, которая сейчас бушует в Киевской области, это просто песчаная буря.

Ее давно следовало ожидать. Никакого отношения к пожарам в Чернобыле она не имеет. Просто при такой высокой скорости ветра и засухе, это закономерно. Начались полевые работы, люди обрабатывают огороды, а прошедшего дождя было недостаточно, — отметила Балабух в комментарии 350.org.

Напомним, Укргидрометцентр объявил на 16 апреля желтый (первый) уровень опасности из-за порывов ветра и песчаной бури в Киеве. Кроме этого, 17 апреля в юго-восточной части Украины ожидаются порывы ветра до 15−20 м/с, а в северных, Волынской, Ровенской областях, ночью 18 и 19 апреля на поверхности почвы заморозки 0−5°С.