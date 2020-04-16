Дело Чорновол: экс-нардепа отправили под домашний арест, фото — "РБК-Украина"

https://racurs.ua/n136793-delo-chornovol-sud-izbral-meru-presecheniya-eks-nardepu.html

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Дело Татьяны Чорновол продолжается и сегодня Печерский райсуд Киева продолжил рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Украины.

Фемида приняла решение о круглосуточном домашнем аресте для Чорновол. Мера пресечения избрана до 8 июня включительно. Именно на таком решении настаивала прокуратура.

Ранее адвокаты Чорновол заявили отвод судье Сергею Вовку. По словам Чорновол, Вовк, несмотря на ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте, может избрать более строгую меру пресечения, в частности арест.

Она считала, что таким образом генпрокурор Ирина Венедиктова снимает с себя ответственность и перекладывает ее на суд. Сегодня отвод Вовка суд отклонил и этот судья продолжил председательствовать по делу.

Перед заседанием суда сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в эфире телеканала «Прямой» заявила, что все 27 членов фракции готовы взять на поруки Чорновол.

Сегодня Геращенко отметила, что суд отклонил ходатайство всех народных депутатов, которые просили взять Чорновол на поруки. По словам парламентария, у экс-нардепа есть маленькие дети и родители, за которыми она присматривает. Теперь она не сможет съездить в супермаркет или на лечение.

Решение Вовка только подчеркивает политический подтекст дела и его цель — закрыть рот и закрыть Таню дома, чтобы не лазила по зеленым заборам власти, — написала Геращенко в Facebook.

Напомним, что 10 апреля следователи Госбюро расследований провели обыски и объявили подозрение бывшему нардепу. Ей инкриминируют поджог и умышленное убийство человека (п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Правоохранители считают, что 18 февраля 2014 года Чорновол руководил действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге центрального офиса Партии регионов в Киеве. Тогда в пожаре погиб человек.

За Чорновол вступились экс-президент Петр Порошенко, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов и действующий министр внутренних дел Арсен Аваков.