Александр Лукашенко. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n136871-lukashenko-koronavirus-eto-horoshiy-urok-dlya-narkomanov-i-kurilschikov.html

Ракурс

Президент Беларуси Александр Лукашенко, известный своим скептическим отношением к проблеме пандемии коронавируса, считает, что эпидемия будет хорошим уроком для наркоманов и курильщиков.

Лукашенко добавил, что коронавирусная болезнь может вызывать тяжелую форму пневмонии. Поэтому у людей, иммунная система которых подорвана пагубными привычками, болезнь протекает с осложнениями. Такое заявление Лукашенко сделал сегодня во время совещания, посвященного вопросам амнистии и помилования лиц, которые были осуждены за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков

Лукашенко призвал всех наркоманов задуматься и пересмотреть жизненные ценности после пандемии коронавируса.

Согласно последним данным, в Беларуси коронавирусом заразились 4 тыс. 204 человека. Быстрое распространение инфекции связано с тем, что в стране так и не был введен карантин.

Тем временем, президент Беларуси стал один из главных героев статьи «Страусиный альянс»: лидеры отрицают угрозу коронавируса", которую опубликовало издание Financial Times. В то время, когда весь мир ведет борьбу с пандемией коронавируса, президенты Беларуси, Туркменистана, Бразилии и Никарагуа не хотят признавать опасность эпидемии.

Журналисты напомнили методы лечения коронавируса, которые предлагает Лукашенко. Президент Беларуси считает, что лучшими лекарствами от любого вируса являются трактор, поле, сауна, хоккей и футбол.

Как ранее писал «Ракурс», Совет министров Беларуси принял постановление о запрете на три месяца вывоза за пределы страны гречихи, гречневой крупы, чеснока и лука.