Великий теніс на даху. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n136983-v-italiyi-tenisystky-provely-gru-na-dahah-susidnih-budynkiv-video.html

Ракурс

Італія перебуває на жорсткому карантині у зв’язку з поширенням коронавірусу, але деякі італійці знаходять всілякі способи для занять улюбленою справою навіть у такій складній ситуації. Молоді італійські тенісистки Вітторія Олівері і Карола Пессіна з міста Фінале-Лігуре вирішили незвичайним способом продовжити тренування.

Їхній тенісний клуб закритий на карантин, як і всі спортивні клуби Італії, тому італійки знайшли собі новий майданчик для тренувань — дахи сусідніх будинків. Олівері і Пессіна вирішили зіграти партію у такому незвичайному місці і зняли свою гру на відео, яке потім з’явилося в YouTube.

Слід визнати, що італійки вельми майстерно володіють ракетками і навіть на великій відстані потрапляють м’ячем на дах опонента.

Слід зазначити, що дівчата не порушують правил карантину та знаходяться один від одного на великій відстані. Крім того, тенісистки не покидають своїх будинків.

Як раніше писав «Ракурс», в Італії на сьогоднішній день підтверджено 176 тис. 42 випадки зараження коронавірусом. У країні померли 23 тис. 277 осіб.