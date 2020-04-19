Пандемія коронавірусу. Карта: google.com/maps

https://racurs.ua/ua/n136965-pandemiya-koronavirusu-vid-covid-19-pomerly-vje-mayje-160-tys-osib-v-usomu-sviti.html

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Новий коронавірус в усьому світі забрав життя 159 тис. 668 осіб.

На планеті коронавірусною інфекцією COVID-19 заразилися 2 млн. 335 тис. 845 випадків зараження COVID-19. Найбільше інфікованих зафіксовано у Сполучених Штатах Америки — 739 тис. 582 особи. В країні померли 38 тис. 381 особи. Про це повідомляє Telegram-канал BNO News.

В Іспанії заразилися 192 тис. 367 осіб, жертвами хвороби стали 20 тис. 181 особа. В Італії зареєстровано 176 тис. 42 випадки COVID-19, померли 23 тис. 277 осіб.

У Франції кількість заражених зросла до 151 тис. 793 осіб (19 тис. 323 смерті), у Німеччині заражені вже 143 тис. 768 осіб (померли 4 тис. 542 особи).

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, 18 квітня коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, виявили вже у понад 2,2 млн людей у світі. З них понад 154 тис. осіб померли, а 563 тис. людей вилікувалися.