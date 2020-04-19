Хресний хід у Києві УПЦ МП. Фото: esquire.ru

https://racurs.ua/ua/n136964-u-kyievi-upc-mp-provela-hresnyy-hid-viryany-buly-bez-masok-i-zasobiv-zahystu-foto-video.html

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Українська православна церква Московського патріархату на Великдень провела хресний хід у Києві.

Хода відбулася у Свято-Введенському храмі, поруч з Києво-Печерською лаврою. Участь взяли близько 50 осіб без масок і засобів захисту, які обов’язкові під час коронавірусного карантину. Про це повідомив головний редактор видання «Бабель» Євген Спірін на власній сторінці у Facebook.

За словами головреда, у дворі храму перебували 25 осіб, вірян всередину впускали без проблем.

За хресною ходою йдуть люди з пакетами, присвятити. Буде цікаво спостерігати за кількістю хворих наступного тижня, — йдеться в повідомленні.

Тим часом у мережі шириться відео, як у Києво-Печерській Лаврі зібралися люди, щоб забрати Благодатний вогонь з Єрусалиму, який священники УПЦ МП літаком привезли до України. Утворилися довжелезні черги з вірян, люди не дотримували дистанції, у деяких не було масок на обличчі.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що очільника Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія таємно госпіталізували через зараження коронавірусом.