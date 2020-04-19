Крестный ход в Киеве УПЦ МП. Фото:esquire.ru

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Украинская православная церковь Московского патриархата на Пасху провела крестный ход в Киеве.

Шествие состоялось в Свято-Введенском храме, рядом с Киево-Печерской лаврой. Участие приняли около 50 человек без масок и средств защиты, которые обязательны во время коронавирусного карантина. Об этом сообщил главный редактор издания «Бабель» Евгений Спирин на своей странице в Facebook.

По словам главреда, во дворе храма находились 25 человек, верующих внутрь впускали без проблем.

За крестным ходом идут люди с пакетами, посвятить. Будет интересно наблюдать за количеством больных на следующей неделе, — говорится в сообщении.

Тем временем в сети распространяется видео, как в Киево-Печерской Лавре собрались люди, чтобы забрать Благодатный огонь из Иерусалима, который священники УПЦ МП самолетом привезли в Украину. Образовались длинные очереди из верующих, люди не соблюдали дистанции, у некоторых не было масок на лице.

Напомним, СМИ сообщили, что главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия тайно госпитализировали из-за заражения коронавирусом.