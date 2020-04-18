Митрополит Онуфрий, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n136947-smi-soobschaut-o-gospitalizacii-mitropolita-onufriya-v-upc-mp-etu-informaciu-oprovergaut.html

Ракурс

Митрополита Онуфрия, главу Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), тайно госпитализировали из-за заражения коронавирусом.

Также госпитализировали другого митрополита УПЦ МП — Антония. Об этом со ссылкой на источники в Киево-Печерской лавре сообщает издание «Религиозная правда».

По данным источников издания, митрополитов госпитализировали под чужими именами. Онуфрий, вероятно, не будет проводить Пасхальную литургию.

Также информацию о госпитализации Онуфрия подтверждают, со ссылкой на свои источники, ТСН и «Зеркало недели».

Так, по информации «Зеркала недели», Онуфрий находится в Киевском институте сердца Бориса Тодурова, в специальной палате.

В пресс-службе УПЦ МП эту информацию опровергают.

Там заявляют, что Онуфрий здоров и в Пасхальную ночь возглавит богослужение в одном из храмов Киево-Печерской лавры.

Митрополит Антоний в комментарии изданию «Украинская правда» также опроверг информацию о своей и Онуфрия госпитализации. По его словам, он здоров и находится у себя в кельи в лавре.

Блаженнейший Онуфрий находится у себя в резиденции. Обычно там, где он служит, собирается очень много народу, поэтому Блаженнейший будет служить Пасхальную службу, пожалуй, у себя в храме на территории резиденции, — заявил Антоний.

Стоит добавить, что митрополит Антоний вчера в Фейсбуке призвал всех желающих сегодня приходить с лампадками в расположенный неподалеку от въезда в Киево-Печерскую лавру Свято-Воскресенский храм, куда должны доставить из Иерусалима Благодатный огонь.

Напомним, коронавирус недавно обнаружили у главы Киевской духовной академии УПЦ МП епископа Сильвестра.