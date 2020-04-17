Коронавирус продолжает распространяться Украиной, фото: ГСЧС

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Коронавирусную болезнь COVID-19 продолжают выявлять в среде Украинской православной церкви Московского патриархата.

Так, по результатам ПЦР-тестирования в Киевской духовной академии и семинарии коронавирус обнаружили у трех преподавателей и 16 студентов. Они сейчас находятся на самоизоляции в общежитии академии. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Положительный результат показал тест на коронавирус, который сдал глава этой академии епископ Сильвестр. Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

Сильвестр отмечает, что после объявления в академии карантина старался придерживаться его правил, однако мог стать невольным источником заражения других людей.

И именно об этом сейчас переживаю. Поэтому, прежде всего, я хочу попросить прощения у всех, для кого я мог стать источником заражения, — подчеркнул епископ.

По словам Сильвестра, у него симптомов коронавируса в настоящее время нет, температура не превышает норму.

Еще одна вспышка коронавируса среди священнослужителей зафиксирована в Тернопольской области, где заразились трое священников и пять хористов, которые имеют прямое отношение к Свято-Успенской Почаевской лавре. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на главного санитарного врача области Оксану Чайчук.

По словам Чайчук, все инфицированные проживают в разных населенных пунктах области, однако часто бывают в лавре.

Собственно, по месту их проживания у них и был обнаружен коронавирус, — отметила Чайчук.

По ее словам, осуществляется подготовка к проверке здоровья монахов и насельников лавры.

В пресс-службе ГСЧС Тернопольской области сообщают, что сегодня была проведена дезинфекция территории Почаевской лавры. Отмечается, что дезинфекция осуществлялась с использованием специальной смеси, которая не повреждает строительные материалы, древесину и не приводит к коррозии.

Напомним, в Киеве из-за вспышки коронавируса было решено закрыть на карантин территорию Ионинского монастыря.