Коронавірус продовжує поширюватися Україною, фото: ДСНС

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Коронавірусну хворобу COVID-19 продовжують виявляти у середовищі Української православної церкви Московського патріархату.

Так, за результатами ПЛР-тестування у Київській духовній академії і семінарії коронавірус виявили у трьох викладачів та 16 студентів. Вони наразі перебувають на самоізоляції в гуртожитку академії. Про це повідомляє прес-служба закладу.

Позитивний результат показав тест на коронавірус, який здав очільник цієї академії єпископ Сильвестр. Про це він повідомив у своєму Фейсбуці.

Сильвестр наголошує, що після оголошення в академії карантину намагався дотримуватися його правил, однак міг стати мимовільним джерелом зараження інших людей.

І саме про це зараз переживаю. Тому, перш за все, я хочу попросити вибачення у всіх, для кого я міг стати джерелом зараження, — наголосив єпископ.

За словами Сильвестра, у нього симптомів коронавірусу наразі немає, температура не перевищує норму.

Ще один спалах коронавірусу серед священнослужителів зафіксовано у Тернопільській області, де інфікувалися троє священиків та п’ять хористів, які мають прямий стосунок до Свято-Успенської Почаївської лаври. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на головного санітарного лікаря області Оксану Чайчук.

За словами Чайчук, усі інфіковані проживають у різних населених пунктах області, проте часто бувають у лаврі.

Власне, за місцем їхнього проживання у них й було виявлено коронавірус, — зазначила Чайчук.

За її словами, здійснюється підготовка до перевірки здоров’я монахів та насельників лаври.

У прес-службі ДСНС Тернопільської області повідомляють, що сьогодні була проведена дезінфекція території Почаївської лаври. Зазначається, що дезінфекція здійснювалася із використанням спеціальної суміші, яка не пошкоджує будівельні матеріали, деревину та не призводить до корозії.

Нагадаємо, у Києві через спалах коронавірусу було вирішено закрити на карантин територію Іонинського монастиря.