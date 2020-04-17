Втручання в роботу суддів ігноруються, Офіс генпрокурора лише знизує плечима — ВРП

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Вища рада правосуддя проаналізувала повідомлення про втручання в діяльність суддів за 2019 рік та виявила, що генпрокурор не вносить до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення проти служителів Феміди. Натомість він перенаправляє ці звернення суддів за підслідністю, що істотно затримує початок розслідування.

У низці рішень ВРП встановила, що невнесення відповідних відомостей до ЄРДР порушує вимоги кримінального процесуального законодавства з боку як посадових осіб Офісу генпрокурора, так і територіального правоохоронного органу, — розповів глава ВРП Андрій Овсієнко, повідомляє «Судова влада України».

Він додав, що нерідко розслідування стартує лише після звернення ВРП до генпрокурора. Окрім цього, чиновник поскаржився на відсутність службових перевірок в прокуратурі у разі бездіяльності її працівників щодо справ, пов’язаних з втручанням в роботу суддів. Траплялося, що Офіс генпрокурора скеровував в регіональні прокуратури повідомлення суддів щодо можливого втручання в їхню роботу службовців цих же структур.

Нам не відомо про жоден факт проведення в межах Офісу генпрокурора службового розслідування у зв’язку бездіяльністю посадовців через невнесення відомостей до ЄРДР, — зазначає глава ВРП.

За його словами, в Офісі генпрокурора у відповідь повідомляли про неможливість притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, оскільки це належить до компетенції Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Але нині діяльність КДКП зупинена до вересня 2021 року.

Це суттєво послаблює гарантії незалежності судової влади та створює ситуацію правової невизначеності стосовно дисциплінарної відповідальності прокурорів, зокрема й щодо питань втручання в діяльність суддів, — резюмував Овсієнко.



Він вважає, що реагування прокуратури на звернення суддів залишається на неналежному рівні.

Нагадаємо, упродовж 2019 року Офіс генпрокурора облікував понад 10 тис. злочинів проти правосуддя. Зокрема, за ст. 376 ККУ (втручання в діяльність судових органів) обліковано 168 справ, з яких 121 закрито. 34 справи стосувалися погроз або насильства щодо судді. Водночас торік лише до ВРП надійшло 450 повідомлень суддів про втручання в їхню діяльність.