Вмешательство в работу судей игнорируется, Офис генпрокурора только пожимает плечами - ВСП

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Высший совет правосудия проанализировал сообщения о вмешательстве в деятельность судей в 2019 году и обнаружил, что генпрокурор не вносит в ЕРДР сведения о совершении уголовных преступлений против служителей Фемиды. Вместо этого он перенаправляет эти обращения судей по подследственности, что существенно затягивает запуск расследования.

В ряде решений ВСП установил, что невнесение соответствующих сведений в ЕРДР нарушает требования уголовного процессуального законодательства со стороны как должностных лиц Офиса генпрокурора, так и территориального правоохранительного органа, — рассказал глава ВСП Андрей Овсиенко, сообщает «Судебная власть Украины».

Он добавил, что нередко расследование стартует только после обращения ВСП к генпрокурору. Кроме этого, чиновник посетовал на отсутствие служебных проверок в прокуратуре в случае бездействия ее сотрудников по делам, связанным с вмешательством в работу судей. Случалось, что Офис генпрокурора направлял в региональные прокуратуры сообщения судей о возможном вмешательстве в их работу служащих этих же структур.

Нам не известно ни об одном факте проведения в пределах Офиса генпрокурора служебного расследования в связи бездействием должностных лиц в части невнесения сведений в ЕРДР, — отмечает глава ВСП.

По его словам, в Офисе генпрокурора в ответ сообщали о невозможности привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности, поскольку это относится к компетенции Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Но сейчас деятельность КДКП остановлена до сентября 2021 года.

Это существенно ослабляет гарантии независимости судебной власти и создает ситуацию правовой неопределенности в части дисциплинарной ответственности прокуроров, в том числе по вопросам вмешательства в деятельность судей, — резюмировал Овсиенко.



Он считает, что реагирование прокуратуры на обращение судей остается на ненадлежащем уровне.

Напомним, в 2019 году Офис генпрокурора поставил на учет свыше 10 тыс. преступлений против правосудия. В частности, по ст. 376 УК (вмешательство в деятельность судебных органов) учтено 168 дел, из которых 121 закрыли. 34 дела касались угроз или насилия в отношении судьи. В то же время в прошлом году только в ВСП поступило 450 сообщений судей о вмешательстве в их работу.