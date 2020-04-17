Рост ВВП в 2021 году не компенсирует нынешнего падения — новый прогноз Минэкономики (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n136915-rost-vvp-v-2021-godu-ne-kompensiruet-nyneshnego-padeniya-novyy-prognoz-minekonomiki-infografika.htmlРакурс
Падение ВВП в этом году будет сильнее, чем его рост в 2021 году.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало сегодня новый консенсус-прогноз на 2020−2021 годы. Такой документ решили создать, чтобы бизнес и власть ориентировались к каким последствиям могут привести ограничительные меры во время борьбы с пандемией COVID-19.
По прогнозам экспертов, ВВП Украины будет демонстрировать глубокое падение в 2020 году — на 4,2%. В 2020 году ускорятся и инфляционные процессы (до 7% против 4,1% в 2019 году).
В 2021 году экономический рост оценили на уровне 2,4%, а инфляция замедлится до 5,9%.
Наибольшей угрозой для экономического восстановления в стране, по мнению экспертов, может стать длительное продолжение и усиление внутренних карантинных мероприятий.
Эксперты Минэкономики посоветовали увеличить дефицит бюджета как минимум до 6%, чтобы формировать фискальные стимулы для экономических агентов.
В отчете указано, что поведение людей и структура спроса после завершения пандемии изменятся, но не существенно. Кроме того, ускорятся процессы диджитализации, роботизации и использования удаленного рабочего места.
Значимыми рисками для украинской экономики является дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капиталов, а также рост кассовых разрывов в Пенсионном фонде и других фондах социального страхования.
Прогноз развития украинской экономики в Минэкономики подготовили вместе с экспертами представительства ЮНИСЕФ в Украине.