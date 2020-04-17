Экономика Украины: эксперты правительства прогнозируют, что рост ВВП в 2021 году не компенсирует нынешнего падения, фото — Минфин

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Падение ВВП в этом году будет сильнее, чем его рост в 2021 году.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало сегодня новый консенсус-прогноз на 2020−2021 годы. Такой документ решили создать, чтобы бизнес и власть ориентировались к каким последствиям могут привести ограничительные меры во время борьбы с пандемией COVID-19.

По прогнозам экспертов, ВВП Украины будет демонстрировать глубокое падение в 2020 году — на 4,2%. В 2020 году ускорятся и инфляционные процессы (до 7% против 4,1% в 2019 году).

В 2021 году экономический рост оценили на уровне 2,4%, а инфляция замедлится до 5,9%.

Наибольшей угрозой для экономического восстановления в стране, по мнению экспертов, может стать длительное продолжение и усиление внутренних карантинных мероприятий.

Эксперты Минэкономики посоветовали увеличить дефицит бюджета как минимум до 6%, чтобы формировать фискальные стимулы для экономических агентов.

В отчете указано, что поведение людей и структура спроса после завершения пандемии изменятся, но не существенно. Кроме того, ускорятся процессы диджитализации, роботизации и использования удаленного рабочего места.

Значимыми рисками для украинской экономики является дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капиталов, а также рост кассовых разрывов в Пенсионном фонде и других фондах социального страхования.

Прогноз развития украинской экономики в Минэкономики подготовили вместе с экспертами представительства ЮНИСЕФ в Украине.