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Зростання ВВП у 2021 році не компенсує нинішнього падіння — новий прогноз Мінекономіки, фото — Мінфін

Зростання ВВП у 2021 році не компенсує нинішнього падіння — новий прогноз Мінекономіки (ІНФОГРАФІКА)

17 кві 2020, 16:31
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Падіння ВВП цьогоріч буде сильнішим, ніж його зростання у 2021 році.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднило сьогодні новий консенсус-прогноз на 2020−2021 роки. Такий документ вирішили створити, аби бізнес і влада орієнтувалися до яких наслідків можуть призвести обмежувальні заходи під час боротьби з пандемією COVID-19.

За прогнозами експертів, ВВП України демонструватиме глибоке падіння у 2020 році — на 4,2%. У 2020 році прискоряться й інфляційні процеси (до 7% проти 4,1% у 2019 році).

У 2021 році економічне зростання оцінили на рівні 2,4%, а інфляція уповільниться до 5,9%.

Зростання ВВП у 2021 році не компенсує нинішнього падіння - новий прогноз Мінекономіки, фото — Мінекономіки

Зростання ВВП у 2021 році не компенсує нинішнього падіння - новий прогноз Мінекономіки, фото — Мінекономіки

Найбільшою загрозою для економічного відновлення в країні, на думку експертів, може стати тривале продовження та посилення внутрішніх карантинних заходів.

Зростання ВВП у 2021 році не компенсує нинішнього падіння — новий прогноз Мінекономіки

Експерти Мінекономіки порадили збільшити дефіцит бюджету щонайменше до 6%, щоб формувати фіскальні стимули для економічних агентів.

У звіті зазначено, що поведінка людей і структура попиту після завершення пандемії зміниться, але не суттєво. Крім того, прискоряться процеси діджіталізації, роботизації та використання віддаленого робочого місця.


Значущими ризиками для української економіки є дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталів, а також зростання касових розривів у Пенсійному фонді та інших Фондах державного соціального страхування.

Прогноз щодо розвитку української економіки в Мінекономіки підготували разом з експертами представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Джерело: Ракурс


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