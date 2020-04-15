Інфляція в Україні у 2020 році сягне понад 6% — Нацбанк

Інфляція в Україні. Фото: Neftegaz

https://racurs.ua/ua/n136761-inflyaciya-v-ukrayini-u-2020-roci-sklade-ponad-6-nacbank.html

Ракурс

Інфляція в Україні вже призвела до підвищення цін на основні товари. Однак у Національному банку України вважають, що у 2020 році рівень інфляції у країні лише трохи перевищить цільовий діапазон у 4−6%.

Такі прогнози озвучив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб під час онлайн-дискусії Київської школи економіки, повідомляє прес-служба Нацбанку.

Сологуб заявив, що під час першого тижня карантину ціни на окремі товари різко підскочили, але зараз їхнє зростання припинилося. Це дає підстави вважати, що рівень інфляції у 2020 році лише трохи перевищить цільовий діапазон НБУ, який становить 4−6%. На думку Сологуба, дане відхилення буде не дуже критичним.

У НБУ вважають, що світова криза вже торкнулася України, у країні спостерігається зниження ділової активності і зростання безробіття. Проте, в НБУ вважають, що Україна зараз готова до кризи набагато краще, ніж у 2008−2009 роках.

У НБУ стверджують, що зараз в Україні працює очищена банківська система, «Нафтогаз» став прибутковою компанією, а також у країні є достатній обсяг міжнародних резервів.

Проте, Україні потрібна фінансова підтримка Міжнародного валютного фонду.

Слід зазначити, що за прогнозами Кабміну рівень інфляції у цьому році може сягнути 8,7%.

Як раніше писав «Ракурс», у МВФ вважають, що коронавірусна криза може спровокувати суттєве падіння рівня економічного зростання в Україні, а ВВП за підсумками 2020 року може знизитися на 7,7%.