Кабмін відновив держрегулювання цін на харчі. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n136760-kabmin-vidnovyv-derjreguluvannya-cin-na-socialni-produkty-na-chas-karantynu.html

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Кабінет міністрів тимчасово відновлює державне регулювання цін на низку соціальних продуктів та медичних виробів.

Державне регулювання, яке діяло в Україні до 2017 року, повертається до завершення коронавірусного карантину. Про це повідомив депутат Київської обласної ради, голова Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко на власній сторінці у Facebook.

За словами депутата, три роки тому держава відмовилася від важелів впливу на бізнес і дотримувалася цього принципу навіть тоді, коли ціни росли безпідставно. Раніше під моніторинг потрапляли 32 продукти, а з сьогоднішнього дня регулювання поширюватися на 10 продуктів, вісім фармпрепаратів та два медичних товари.

З 15 квітня під державне регулювання підпадають:

гречка

цукор

борошно пшеничне в/с

вітчизняні макарони

молоко 2,5% в плівці

житньо-пшеничний хліб

курячі яйця 1 категорії

курка в тушці

вершкове масло 72,5%

мінеральна вода без газу

Також під моніторинг потрапили медичні маски і рукавички, як засіб індивідуального захисту під час пандемії COVID-19.

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