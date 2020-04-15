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Ракурс
Кабмін відновив держрегулювання цін на харчі. Фото: slovoidilo.ua

Кабмін відновив держрегулювання цін на соціальні продукти на час карантину

15 кві 2020, 11:05
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Кабінет міністрів тимчасово відновлює державне регулювання цін на низку соціальних продуктів та медичних виробів.

Державне регулювання, яке діяло в Україні до 2017 року, повертається до завершення коронавірусного карантину. Про це повідомив депутат Київської обласної ради, голова Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко на власній сторінці у Facebook.

За словами депутата, три роки тому держава відмовилася від важелів впливу на бізнес і дотримувалася цього принципу навіть тоді, коли ціни росли безпідставно. Раніше під моніторинг потрапляли 32 продукти, а з сьогоднішнього дня регулювання поширюватися на 10 продуктів, вісім фармпрепаратів та два медичних товари.

З 15 квітня під державне регулювання підпадають:

  • гречка
  • цукор
  • борошно пшеничне в/с
  • вітчизняні макарони
  • молоко 2,5% в плівці
  • житньо-пшеничний хліб
  • курячі яйця 1 категорії
  • курка в тушці
  • вершкове масло 72,5%
  • мінеральна вода без газу

Також під моніторинг потрапили медичні маски і рукавички, як засіб індивідуального захисту під час пандемії COVID-19.

Нагадаємо, експерти заявили, що в 2020 році великодній кошик у середньому обійдеться українцям у 801 грн.

Джерело: Ракурс


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