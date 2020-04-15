Кабмін відновив держрегулювання цін на соціальні продукти на час карантинуhttps://racurs.ua/ua/n136760-kabmin-vidnovyv-derjreguluvannya-cin-na-socialni-produkty-na-chas-karantynu.htmlРакурс
Кабінет міністрів тимчасово відновлює державне регулювання цін на низку соціальних продуктів та медичних виробів.
Державне регулювання, яке діяло в Україні до 2017 року, повертається до завершення коронавірусного карантину. Про це повідомив депутат Київської обласної ради, голова Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко на власній сторінці у Facebook.
За словами депутата, три роки тому держава відмовилася від важелів впливу на бізнес і дотримувалася цього принципу навіть тоді, коли ціни росли безпідставно. Раніше під моніторинг потрапляли 32 продукти, а з сьогоднішнього дня регулювання поширюватися на 10 продуктів, вісім фармпрепаратів та два медичних товари.
З 15 квітня під державне регулювання підпадають:
- гречка
- цукор
- борошно пшеничне в/с
- вітчизняні макарони
- молоко 2,5% в плівці
- житньо-пшеничний хліб
- курячі яйця 1 категорії
- курка в тушці
- вершкове масло 72,5%
- мінеральна вода без газу
Також під моніторинг потрапили медичні маски і рукавички, як засіб індивідуального захисту під час пандемії COVID-19.
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