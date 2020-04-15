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Ракурс
Кабмин возобновил госрегулирование цен на продукты. Фото: slovoidilo.ua

Кабмин возобновил госрегулирование цен на социальные продукты на время карантина

15 апр 2020, 11:05
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Кабинет министров временно восстанавливает государственное регулирование цен на ряд социальных продуктов и медицинских изделий.

Государственное регулирование, действовавшее в Украине до 2017 года, возвращается к завершению коронавирусного карантина. Об этом сообщил депутат Киевского областного совета, председатель Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

По словам депутата, три года назад государство отказалось от рычагов влияния на бизнес и придерживалось этого принципа даже тогда, когда цены росли безосновательно. Ранее под мониторинг попадали 32 продукта, а с сегодняшнего дня регулирование распространяться на 10 продуктов, восемь фармпрепаратов и два медицинских товара.

С 15 апреля под государственное регулирование подпадают:

  • гречка
  • сахар
  • мука пшеничная в/с
  • отечественные макароны
  • молоко 2,5% в пленке
  • ржано-пшеничный хлеб
  • куриные яйца 1 категории
  • курица в тушке
  • сливочное масло 72,5%
  • минеральная вода без газа

Также под мониторинг попали медицинские маски и перчатки, как средство индивидуальной защиты во время пандемии COVID-19.

Напомним, эксперты заявили, что в 2020 году пасхальная корзина в среднем обойдется украинцам в 801 грн.

Источник: Ракурс


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