Кабмин возобновил госрегулирование цен на социальные продукты на время карантинаhttps://racurs.ua/n136760-kabmin-vozobnovil-gosregulirovanie-cen-na-socialnye-produkty-na-vremya-karantina.htmlРакурс
Кабинет министров временно восстанавливает государственное регулирование цен на ряд социальных продуктов и медицинских изделий.
Государственное регулирование, действовавшее в Украине до 2017 года, возвращается к завершению коронавирусного карантина. Об этом сообщил депутат Киевского областного совета, председатель Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
По словам депутата, три года назад государство отказалось от рычагов влияния на бизнес и придерживалось этого принципа даже тогда, когда цены росли безосновательно. Ранее под мониторинг попадали 32 продукта, а с сегодняшнего дня регулирование распространяться на 10 продуктов, восемь фармпрепаратов и два медицинских товара.
С 15 апреля под государственное регулирование подпадают:
- гречка
- сахар
- мука пшеничная в/с
- отечественные макароны
- молоко 2,5% в пленке
- ржано-пшеничный хлеб
- куриные яйца 1 категории
- курица в тушке
- сливочное масло 72,5%
- минеральная вода без газа
Также под мониторинг попали медицинские маски и перчатки, как средство индивидуальной защиты во время пандемии COVID-19.
Напомним, эксперты заявили, что в 2020 году пасхальная корзина в среднем обойдется украинцам в 801 грн.