Ляшко о лавре и карантине: Я бы запретил и закрыл все

https://racurs.ua/n136759-lyashko-o-lavre-i-karantine-ya-by-zapretil-i-zakryl-vse.html

Ракурс

Карантин в Украине, введенный из-за вспышки коронавируса, внес ряд ограничений и запретов в повседневную жизнь украинцев. Вместе с тем, накануне Пасхи актуализировался вопрос массового посещения верующими церквей. Эту ситуацию прокомментировал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Если вы меня спрашиваете как главного санитарного врача Украины, я вам серьезно скажу: я бы запретил и закрыл все, где существует возможность массового скопления населения, — заявил Ляшко в интервью НВ.

По его мнению, во время действия карантина в Украине главная задача граждан — самоизоляция.

Я призываю всех отпраздновать Пасху дома. Не ехать к своим родителям. Даже если разрушаются вековые традиции. В этот конкретный момент это нужно сделать, — отметил врач.

Он рассказал, что традиционное праздничное общение со своими родителями он также отложил, а его мама в этом году не пойдет в церковь.

Есть возможность вынести паску, и святой отец освятит ее на улице, возле дома. Главное подойти рационально, — добавил чиновник МОЗ.

Напомним, вчера медицинские бригады посетили Киево-Печерскую лавру. Медобследование там прошли 230 служителей и 68 студентов духовной семинарии. Среди них обнаружили больных. Всего в лавре инфицированы более 90 священнослужителей.