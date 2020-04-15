Ляшко про лавру і карантин: Я б заборонив і закрив все

https://racurs.ua/ua/n136759-lyashko-pro-lavru-i-karantyn-ya-b-zaboronyv-i-zakryv-vse.html

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Карантин в Україні, запроваджений через спалах коронавірусу, вніс низку обмежень і заборон в повсякденне життя українців. Разом з тим, напередодні Великодня актуалізувалося питання масового відвідання вірянами церков. Цю ситуацію прокоментував головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Якщо ви мене питаєте як головного санітарного лікаря України, я вам серйозно скажу: я б заборонив і закрив все, де є можливість для масового скупчення населення, — заявив Ляшко в інтерв’ю НВ.

На його думку, під час дії карантину в Україні головне завдання громадян — самоізоляція.

Я закликаю всіх відсвяткувати Великдень вдома. Не їхати до своїх батьків. Навіть якщо руйнуються вікові традиції. У цей конкретний час це потрібно зробити, — зазначив лікар.

Він розповів, що традиційне святкове спілкування зі своїми батьками він також відклав, а його мама цьогоріч не піде до церкви.

Є можливість винести паску, і святий отець освятить її на вулиці, біля будинку. Головне підійти раціонально, — додав чиновник МОЗ.

Нагадаємо, вчора медичні бригади відвідали Києво-Печерську лавру. Медобстеження там пройшли 230 служителів і 68 студентів духовної семінарії. Серед них виявили хворих. Загалом у лаврі інфіковано понад 90 священнослужителів.