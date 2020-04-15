Инфляция в Украине в 2020 году составит чуть больше 6% — Нацбанк

Инфляция в Украине. Фото: Neftegaz

https://racurs.ua/n136761-inflyaciya-v-ukraine-v-2020-godu-sostavit-chut-bolshe-6-nacbank.html

Ракурс

Инфляция в Украине уже привела к повышению цен на основные товары. Однако в Национальном банке Украины считают, что в 2020 году уровень инфляции в стране лишь немного превысит целевой диапазон в 4−6%.

Такие прогнозы озвучил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время онлайн-дискуссии Киевской школы экономики, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Сологуб заявил, что во время первой недели карантина цены на отдельные товары резко подскочили, но сейчас их рост прекратился. Это дает основания полагать, что уровень инфляции в 2020 году лишь немного превысит целевой диапазон НБУ, который составляет 4−6%. По мнению Сологуба, данное отклонение будет не слишком критичным.

В НБУ считают, что мировой кризис уже коснулся Украины, в стране наблюдается снижение деловой активности и рост безработицы. Тем не менее, в НБУ полагают, что Украина сейчас готова к кризису намного лучше, чем в 2008—2009 годах.

В НБУ утверждают, что сейчас в Украине работает очищенная банковская система, «Нафтогаз» стал прибыльной компанией, а также в стране имеется достаточный объем международных резервов.

Тем не менее, Украине требуется финансовая поддержка Международного валютного фонда.

Следует отметить, что по прогнозам Кабмина уровень инфляции в этом году может составить 8,7%.

Как ранее писал «Ракурс», в МВФ считают, что коронавирусный кризис может спровоцировать существенное падение уровня экономического роста в Украине и ВВП по итогам 2020 года может снизиться на 7,7%.