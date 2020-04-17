Совещание у Зеленского. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n136914-u-zelenskogo-nazvali-uroven-smertnosti-ot-koronavirusa-i-raskritikovali-mestnye-vlasti.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня очередное совещание, которое было посвящено вопросам борьбы с коронавирусом. Министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания заявил, что в Украине уровень смертности от коронавируса ниже среднемирового и составляет 2,7% от количества зараженных.

Степанов добавил, что в Украине еще не настал пик эпидемии, поэтому необходимо придерживаться правил карантина, особенно в период пасхальных праздников, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский согласился со Степановым и сказал, что пикники с шашлыками на праздники могут для кого-то стоить жизни. Поэтому необходимо объяснять людям, что карантин временное явление, но он крайне необходим именно в это время.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине более 90% всех магазинов и аптек обеспечены средствами защиты.

А вот в регионах страны есть некоторые недоработки. Было установлено, что зачастую местные власти создают для медиков ряд проблем. Это касается своевременной поставки медикаментов, а также решение вопросов транспорта и питания для медиков.

Зеленский по данному поводу заявил, что местным властям необходимо объяснить, как необходимо действовать в сложившейся ситуации, а также научить эффективно использовать деньги.

В случае нехватки денег в регионах на осуществления каких-либо мероприятий по борьбе с коронавирусом, средства будут выделяться из стабилизационного фонда, который заработает сразу после вступления в силу закона об изменениях в бюджет.

Также было сказано, что даже в условиях коронавирусного карантина в Украине продолжается проект «Большое строительство», в рамках которого будут возводиться объекты социальной инфраструктуры.

Как ранее писал «Ракурс», Офис президента опубликовал расписание трансляций богослужений, которые будут демонстрировать украинские каналы в Пасху.