Нарада у Зеленського. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n136914-u-zelenskogo-nazvaly-riven-smertnosti-vid-koronavirusu-i-rozkrytykuvaly-miscevu-vladu.html

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Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні чергову нараду, яка була присвячена питанням боротьби з коронавірусом. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час наради заявив, що в Україні рівень смертності від коронавірусу нижче за середньосвітовий і становить 2,7% від кількості заражених.

Степанов додав, що в Україні ще не настав пік епідемії, тому необхідно дотримуватися правил карантину, особливо у період свят, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський погодився зі Степановим і сказав, що пікніки з шашликами на свята можуть для когось коштувати життя. Тому необхідно пояснювати людям, що карантин тимчасове явище, але він вкрай необхідний саме зараз.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні понад 90% усіх магазинів і аптек забезпечені засобами захисту.

А ось у регіонах країни є деякі недоробки. Було встановлено, що часто місцева влада створює для медиків низку проблем. Це стосується своєчасного постачання медикаментів, а також вирішення питань транспорту і харчування для медиків.

Зеленський із даного приводу заявив, що місцевій владі необхідно пояснити, як необхідно діяти в ситуації, що склалася, а також навчити ефективно використовувати гроші.

У разі нестачі грошей у регіонах на здійснення будь-яких заходів щодо боротьби з коронавірусом, кошти будуть виділятися зі стабілізаційного фонду, який запрацює відразу після набуття чинності закону про зміни до бюджету.

Також було сказано, що навіть в умовах коронавірусного карантину в Україні продовжується проект «Велике будівництво», у рамках якого будуть зводитися об'єкти соціальної інфраструктури.

Як раніше писав «Ракурс», Офіс президента опублікував розклад трансляцій богослужінь, які демонструватимуть українські канали на Великдень.