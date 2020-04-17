https://racurs.ua/ua/n136913-decentralizaciya-u-radi-zablokuvaly-rozshyrennya-povnovajen-kabminu-dokument.html

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Верховна Рада 16 квітня внесла зміни до закону про місцеве самоврядування в Україні, підтримавши у другому читанні законопроект № 2653. Позафракційний народний депутат Антон Поляков зареєстрував постанову про скасування результатів голосування за цей закон.

За його словами, багато місцевих і обласних рад, а також асоціація об'єднаних територіальних громад обурені цим законопроектом. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, з цим законопроектом місцева влада повністю втрачає свої можливості, а про принципи децентралізації можна забути. Водночас, за словами Полякова, «Кабмін отримує повноваження для перекроювання областей на князівства».

Нардеп опублікував саму постанову про скасування результатів голосування. Вона зареєстрована на сайті Верховної Ради під № 2653-П. Відтак законопроект № 2653 не буде підписаний, поки на засіданні Ради депутати не розглянуть цю постанову.

Зазначимо, йдеться про зміни до закону «Про місцеве самоврядування в Україні». Їх Верховна Рада прийняла в другому читанні 16 квітня. Законопроект дає можливість Кабінету міністрів приймати рішення про затвердження адміністративно-територіального устрою на рівні громад і районів, а також вводить у чинне законодавство низку термінів.

Як повідомлялося, у Верховній Раді вже зареєстровано три постанови, що передбачають скасування результатів голосування за законопроект № 1043, покликаний протидіяти «законодавчому спаму» з боку народних обранців.