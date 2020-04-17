https://racurs.ua/n136913-decentralizaciya-v-rade-zablokirovali-rasshirenie-polnomochiy-kabmina-dokument.html

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Верховная Рада 16 апреля внесла изменения в закон о местном самоуправлении в Украине, поддержав во втором чтении законопроект № 2653. Внефракционный народный депутат Антон Поляков зарегистрировал постановление об отмене результатов голосования за этот закон.

По его словам, многие местные и областные советы, а также ассоциация объединенных территориальных общин возмущены этим «бредовым законопроектом». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, с этим законопроектом местная власть полностью теряет свои возможности, а о принципах децентрализации можно забыть. В то же время, по словам Полякова, «Кабмин получает полномочия для перекраивания областей на княжества».

Нардеп опубликовал само постановление об отмене результатов голосования. Оно зарегистрировано на сайте Верховной Рады под № 2653-П. Таким образом, законопроект № 2653 не будет подписан, пока на заседании Рады депутаты не рассмотрят это постановление.

Отметим, речь идет о законе «О местном самоуправлении в Украине». Его Верховная Рада приняла во втором чтении 16 апреля. Законопроект дает возможность Кабинету министров принимать решения об утверждении административно-территориального устройства на уровне общин и районов, а также вводит в действующее законодательство ряд терминов.

Как сообщалось, в Верховной Раде уже зарегистрированы три постановления, предусматривающее отмену результатов голосования за законопроект № 1043, призванный противодействовать «законодательному спаму» со стороны народных избранников.